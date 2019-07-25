Напад на автомобіль екс-президента України Петра Порошенка здійснив ветеран полку Азов Микита Макєєв.

На автомобіль Петра Порошенка біля будівлі Державного бюро розслідувань виліз ветеран полку Азов Микита Макєєв з позивним Одісей.

Микита Макєєв родом з Росії. Але 18 липня президент України Володимир Зеленський дав йому українське громадянство.

Поліція Києва порушила справу за фактом подій біля будівлі ДБР за статею хуліганство, яка передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Пізніше Микита Макєєв на сторінці в Facebook підтвердив, що це він напав на автомобіль.

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До слова, раніше Микита Макєєв у одному з інтерв’ю розповідав, що приїхав в Україну у липні 2014 року. Тоді ж потрапив до полку Азов. Брав участь у бойових діях взимку 2014-2015 року.

Після того як отримав контузію, допомагав базі Азову.

Микита Макєєв не раз наголошував на тому, що іноземцям, які воюють на Донбасі, потрібне українське громадянство.

Нагадаємо, на Петра Порошенка здійснили напад після допиту в ДБР.

Фото: Микита Макєєв