PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На авто Порошенка біля ДБР напав ветеран полку Азов

Напад на автомобіль екс-президента України Петра Порошенка здійснив ветеран полку Азов Микита Макєєв.

На авто Порошенка біля ДБР напав ветеран полку Азов

На автомобіль Петра Порошенка біля будівлі Державного бюро розслідувань виліз ветеран полку Азов Микита Макєєв з позивним Одісей.

Микита Макєєв родом з Росії. Але 18 липня президент України Володимир Зеленський дав йому українське громадянство.

Поліція Києва порушила справу за фактом подій біля будівлі ДБР за статею хуліганство, яка передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Пізніше Микита Макєєв на сторінці в Facebook підтвердив, що це він напав на автомобіль.

Читайте: Порошенко прийшов на допит в ДБР

До слова, раніше Микита Макєєв у одному з інтерв’ю розповідав, що приїхав в Україну у липні 2014 року. Тоді ж потрапив до полку Азов. Брав участь у бойових діях взимку 2014-2015 року.

Після того як отримав контузію, допомагав  базі Азову.

Микита Макєєв не раз наголошував на тому, що іноземцям, які воюють на Донбасі, потрібне українське громадянство.

Нагадаємо, на Петра Порошенка здійснили напад після допиту в ДБР.

Фото: Микита Макєєв

Джерело: Укрправда

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка