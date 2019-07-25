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Факти / Україна / Політика

На Порошенка здійснили напад після допиту в ДБР

Чотири людини спробували напасти на екс-президента України Петра Порошенка, коли він вийшов після допиту в ДБР.

На Порошенка здійснили напад після допиту в ДБР

На Петра Порошенка намагалися здійснити напад.

Чотири людини спробували напасти на екс-президента України Петра Порошенка після допиту в Державному бюро розслідувань у справі про продаж заводу Кузня на Рибальському.

Це сталося, коли він сідав в автомобіль після допиту, один з нападників стрибнув на капот машини. Охорона екс-президента встигла зреагувати і відтіснила нападників. Один з них розпорошив охоронцеві в очі сльозогінний газ.

Один з учасників бійки заліз на машину, в якій перебував Порошенко. Охорона екс-президента відтіснила його.

Нагадаємо, 24 липня Петро Порошенко прийшов у Державне бюро розслідувань.

11 липня прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова повідомила, що Порошенка 17 липня викликають на допит у ДБР  як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків і відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу Кузня на Рибальському. Однак екс-президент проігнорував візит до правоохоронців.

22 липня ЗМІ повідомили, що п’ятого президента України Петра Порошенка повторно викликали у ДБР на допит 25 липня.

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