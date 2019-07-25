PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

На задержанном танкере РФ находятся 15 россиян – СМИ

На борту российского танкера NEYMA, который задержали в порту Измаила, был экипаж примерно из 15 граждан РФ.

На задержанном танкере РФ находятся 15 россиян – СМИ

На борту российского танкера, задержанного Службой безопасности в порту под Одессой, был экипаж примерно из 15 граждан России.

В то же время в Российском профессиональном союзе моряков сообщили, что на борту могут находиться 10-12 россиян.

Как рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос, все они уже допрошены в рамках уголовного дела о блокировании и захвате Россией украинских военных кораблей в районе Керченского пролива.

Читайте: Видео задержания российского танкера NEYMA

К слову, в Министерстве иностранных дел России отреагировали на задержание российского танкера в Измаиле.

Источник: Интерфакс

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Задержание российского танкера в Измаиле: все, что нужно знать
Задержание танкера NEYMA: Украина усиливает свои переговорные позиции
Neyma: что известно о задержанном в Измаиле танкере РФ
Видео задержания российского танкера NEYMA
Реакция РФ на задержание танкера NEYMA
СБУ задержала танкер РФ NEYMA, блокировавший корабли Украины в Керченском проливе
Сериал НТВшный, а стыд испанский: РФ сняла свой Чернобыль
Россия возобновляет рейсы “гумконвоев” на Донбасс
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка