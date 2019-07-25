На борту российского танкера NEYMA, который задержали в порту Измаила, был экипаж примерно из 15 граждан РФ.
На борту российского танкера, задержанного Службой безопасности в порту под Одессой, был экипаж примерно из 15 граждан России.
В то же время в Российском профессиональном союзе моряков сообщили, что на борту могут находиться 10-12 россиян.
Как рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос, все они уже допрошены в рамках уголовного дела о блокировании и захвате Россией украинских военных кораблей в районе Керченского пролива.
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К слову, в Министерстве иностранных дел России отреагировали на задержание российского танкера в Измаиле.
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