На борту российского танкера NEYMA, который задержали в порту Измаила, был экипаж примерно из 15 граждан РФ.

На борту российского танкера, задержанного Службой безопасности в порту под Одессой, был экипаж примерно из 15 граждан России.

В то же время в Российском профессиональном союзе моряков сообщили, что на борту могут находиться 10-12 россиян.

Как рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос, все они уже допрошены в рамках уголовного дела о блокировании и захвате Россией украинских военных кораблей в районе Керченского пролива.

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К слову, в Министерстве иностранных дел России отреагировали на задержание российского танкера в Измаиле.