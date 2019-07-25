На затриманому танкері РФ перебувають 15 росіян – ЗМІ
На борту російського танкера NEYMA, який затримали у порту Ізмаїла, був екіпаж приблизно із 15 громадян РФ.
На борту російського танкера, затриманого Службою безпеки у порту під Одесою, був екіпаж приблизно із 15 громадян Росії.
Водночас у Російському професійному союзі моряків повідомили, що на борту можуть перебувати 10-12 росіян.
Як розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос, всі вони вже допитані в рамках кримінальної справи про блокування і захоплення Росією українських військових кораблів в районі Керченської протоки.