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Факти / Україна / Політика

На затриманому танкері РФ перебувають 15 росіян – ЗМІ

На борту російського танкера NEYMA, який затримали у порту Ізмаїла, був екіпаж приблизно із 15 громадян РФ.

На затриманому танкері РФ перебувають 15 росіян – ЗМІ

На борту російського танкера, затриманого Службою безпеки у порту під Одесою, був екіпаж приблизно із 15 громадян Росії.

Водночас у Російському професійному союзі моряків повідомили, що на борту можуть перебувати 10-12 росіян.

Як розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос, всі вони вже допитані в рамках кримінальної справи про блокування і захоплення Росією українських військових кораблів в районі Керченської протоки.

Читайте: Відео затримання російського танкера NEYMA

До слова, у Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на затримання російського танкера в Ізмаїлі.

Джерело: Интерфакс

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