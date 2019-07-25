СБУ затримала російський танкер Neyma, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці у 2018 році. Що відомо про судно – у матеріалі Фактів ICTV.

Російське судно Neyma затримала СБУ спільно з Військовою прокуратурою в порту Ізмаїл.

За інформацією українських прикордонників та Департаменту контррозвідки СБУ, 24 липня в порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit під номером ІМО – 8895528.

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Згідно з даними міжнародної інформаційної системи EQUASIS, це судно Neyma, яке використовували для перекриття Керченської протоки у 2018 році під час захоплення українських кораблів.

Російські власники змінили назву танкера Neyma на Nika Spirit.

22 липня танкер Neyma підійшов до гирла Дунаю та вказав порт призначення Ізмаїл.

24 липня судно пришвартувалося до причалу у порту Ізмаїл.

Судно змінило власника і тепер належить компанії ALTOMAR SHIPPING з міста Геленджик (Росія), засновником та директором якої є Шувалов Сергій Олександрович.

До слова, у Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на затримання російського танкера в Ізмаїлі.

Фото: Meshkov Georgiy