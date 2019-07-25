П’ятий президент України Петро Порошенко прийшов в Державне бюро розслідувань.

Лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко прийшов в Державне бюро розслідувань на допит.

– Не дивлячись на те, що у мене сьогодні призначена на 15.00 міжнародна зустріч, я змушений був перенести її, – сказав Порошенко.

Він також повідомив, що не отримував офіційного виклику на допит в ДБР.

Перед цим директор Державного бюро розслідувань Роман Труба написав, що отримали заяву від адвоката Порошенка з повідомленням про те, що п’ятий президент України не зможе 25 липня прийти на допит і надіслали проханням перенести його на кілька тижнів.

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– Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, якщо двічі свідок не з’являється на допит, ми можемо застосувати примусовий привід. Але цього разу ми даємо екс-президенту третій шанс – достойно прийти на допит і дати свідчення. Отже, чекаємо Петра Порошенка через два тижні – 8 серпня, – написав Труба.

Нагадаємо, 24 липня Петро Порошенко прийшов у Державне бюро розслідувань.

11 липня прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова повідомила, що Порошенка 17 липня викликають на допит у ДБР як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків і відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу Кузня на Рибальському. Однак екс-президент проігнорував візит до правоохоронців.

22 липня ЗМІ повідомили, що п’ятого президента України Петра Порошенка повторно викликали у ДБР на допит 25 липня.