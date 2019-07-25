Благотворительный издательский проект ЛакиБукс презентовал книгу Одинаковые или разные? Геномика вместе с Иванковской центральной районной библиотекой.

Благотворительный издательский проект ЛакіБукс вместе с Иванковской центральной районной библиотекой выбрали неожиданное место для презентации новой книги – посреди леса в спортивном лагере Древлянская сечь, организованном школой спортивных единоборств Берсерк. К событию присоединился рой пластунов из соседнего села Приборск.

– Биология и генетика близки к природе. Поэтому лес показался нам интересным местом для проведения презентации Геномики. Локация и активные дети позволили превратить обычную презентацию в яркое путешествие в мир науки, генов, геномов и ДНК, – рассказывает инициатор проекта ЛакіБукс, соучредитель IT-компании Lucky Labs Рустам Гильфанов.

Книгу представила популяризатор науки, генетик, старший научный сотрудник Института физиологии им. А. А. Богомольца Татьяна Древицкая.

– Все новые технологии и методы лечения – результат функционирования науки. Уровень ее развития в любой стране отражает общий интеллектуальный уровень общества. Очень важно демонстрировать детям, что наука – это весело, интересно и полезно. Говорить о том, что в Украине занимаются наукой, вызывать и развивать заинтересованность, популяризировать знания и научное мышление, – считает Татьяна Древицкая.

Начали презентацию с лекции о том, что такое генетика, гены, и почему во всех существ на земле есть нечто общее, и при этом мы все такие разные. После лекции перешли к практической части – выделение настоящей ДНК. Молекулу выделяли из бананов и арбуза с помощью бытовых средств.

Оказалось, что это под силу каждому, а результат виден невооруженным глазом. После экспериментов перешли к вопросам. За самые интересные участники получали собственный экземпляр книги Одинаковые или разные? Геномика.

Читайте: Первую украинскую экокнигу для подростков представили ее авторы-подростки – Сергей Токарев

– Больше всего меня удивило, что люди между собой генами отличаются больше, чем все человечество от обезьян. И что у нас 75% общих генов с мухой. Мне казалось, я не очень схож с мухой. Поэтому я спросил, что у нас общего? Оказалось, наши клетки очень похожи. Теперь я хочу больше знать об этих клетках, и почему они такие, – рассказал школьник Денис.

Мексиканская книга Одинаковые или разные? Геномика вышла в Видавництві Старого Лева при партнерстве благотворительного проекта ЛакіБукс. Книга позволяет детям сделать первый шаг к современной генетике, проследить развитие науки и получить представление об основных понятиях – ДНК, генах и наследственности.

Напомним, в Харькове презентовали Книжку про сміття, авторами которой являются писательница Галина Ткачук и восемь киевских подростков