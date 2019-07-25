Благодійний видавничий проект ЛакіБукс презентував книгу Однакові чи різні? Геноміка разом з Іванківською центральною районною бібліотекою.

Благодійний видавничий проект ЛакіБукс разом із Іванківською центральною районною бібліотекою обрали несподіване місце для презентації нової книги – спортивний табір Древлянська січ, організований школою спортивних єдиноборств Берсерк, посеред справжнісінького лісу. До події радо долучився рій пластунів із сусіднього села Прибірськ.

– Біологія та генетика близькі до природи. Тому ліс здався нам цікавим місцем для проведення презентації Геноміки. Локація та активні діти дозволили перетворити звичайну презентацію на яскраву подорож у світ науки, генів, геномів та ДНК, – розповідає ініціатор проекту ЛакіБукс, співзасновник IT-компанії Lucky Labs Рустам Гільфанов.

Книгу представила популяризаторка науки, генетик, старший науковий співробітник Інституту фізіології ім.О. О. Богомольця Тетяна Древицька.

– Усі нові технології та методи лікування – результат функціонування науки. Рівень її розвитку в будь-якій країні відображає загальний інтелектуальний рівень суспільства. Дуже важливо демонструвати дітям, що наука – це весело, цікаво та корисно. Говорити про те, що в Україні займаються наукою, викликати та розвивати зацікавленість, популяризувати знання та наукове мислення, – вважає Тетяна Древицька.

Почали із лекції про те, що взагалі таке генетика, які вони, ці таємничі гени, та чому у всіх істот на землі є щось спільне, і при цьому ми всі такі різні. Після лекції перейшли до практичної частини – виділення справжньої ДНК.

Молекулу виділяли із бананів та кавуна за допомогою побутових засобів. Виявилось, що це під силу кожному, а результат видно неозброєним оком. Після експериментів перейшли до запитань. За найцікавіші учасники отримували власний примірник книжки Однакові чи різні? Геноміка.

Читайте: Першу українську екокнигу для підлітків презентували її автори-підлітки – Сергій Токарєв

– Найбільше мене здивувало, що люди між собою за генами відрізняються більше, ніж все людство від мавп. І що у нас 75% спільних генів із мухою. Мені здавалось, я не дуже схожий з мухою. Тому я запитав, що саме у нас спільного? Виявилось, наші клітини дуже схожі. Тепер я хочу більше знати про ці клітини, і чому вони такі, – розказав школяр Денис.

Мексиканська книга Однакові чи різні? Геноміка вийшла у Видавництві Старого Лева за партнерства благодійного проекту ЛакіБукс. Вона дозволяє дітям зробити перший крок до сучасної генетики, простежити розвиток науки та отримати уявлення про основні поняття – ДНК, гени, спадковість.

Нагадаємо, у Харкові презентували Книжку про сміття, авторами якої є письменниця Галина Ткачук та вісім київських підлітків.