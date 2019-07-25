Глава политической партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал, что будет с пенсиями и медицинской реформой после прихода нового Кабмина.

Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов рассказал, что будет с пенсиями и будет ли продолжение медицинской реформы после обновления Кабмина.

Он отметил, что пенсионная система в Украине должна быть накопительной, но сегодня это невозможно сделать.

Было бы правильно, если бы пенсионная система была накопительной. Но сегодня мы не можем отойти от солидарной системы, – сказал Дмитрий Разумков.

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Дмитрий Разумков также добавил, что нужно переходить на страховую медицину.

Также нельзя отойти от медицинской реформы. Нужно переходить на страховую медицину, но это могут позволить себе только люди, которые работают. Но у нас много людей, которые в зоне риска – это дети, пенсионеры, субсидианты. Это задача, к которой мы должны будим прийти. Однако заявлять, что это удастся сделать через 2-3 месяца, не буду, – подытожил он.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков рассказал, когда будут местные выборы.