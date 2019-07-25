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Факти / Україна / Політика

Що буде з пенсіями і медреформою після приходу Кабміну Слуги народу

Глава політичної партії Слуга народу Дмитро Разумков розповів, що буде з пенсіями та медичною реформою після приходу нового Кабміну.

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Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів розповів, що буде з пенсіями і чи буде продовження медичної реформи після оновлення Кабміну.

Він зауважив, що пенсійна система в Україні повинна бути накопичувальною, але сьогодні це неможливо зробити.

Було би правильно, якби пенсійна система була накопичувальною. Але сьогодні ми не можемо відійти від солідарної системи, – сказав Дмитро Разумков.

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Дмитро Разумков також додав, що потрібно переходити на страхову медицину.

Так само не можна відійти від медичної реформи. Потрібно переходити на страхову медицину, але це можуть дозволити собі тільки люди, які працюють. Але у нас багато людей, які в зоні ризику – це діти, пенсіонери, субсідіанти. Це завдання, до якого ми повинні буде прийти. Однак заявляти, що це вдасться зробити через 2-3 місяці, не буду, – підсумував він.

Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков розповів, коли будуть місцеві вибори.

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