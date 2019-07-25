В избирательных округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях может произойти повторный пересчет голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Председатель правления Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская сказала, что в пятом округе дело идет к повторному подсчету голосов по участкам в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой, Львовской областях

– Члены комиссий находятся на грани нервного истощения, но малый разрыв между кандидатами или нарушения по процедуре транспортировки является фактором влияния на решение о повторном подсчете, на котором должны также присутствовать члены УИК, – отметила она.

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Открыто уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссии, так как они не хотят идти в ОИК на перерасчет.

– Ничего, время есть до 5 августа, – подчеркнула Айвазовская.

К слову, Факты ICTV следят за подсчетом голосов на выборах в Верховную Раду онлайн.