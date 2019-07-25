PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

В пяти округах возможен пересчет голосов – Айвазовская

В избирательных округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях может произойти повторный пересчет голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

В пяти округах возможен пересчет голосов – Айвазовская

Председатель правления Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская сказала, что в пятом округе дело идет к повторному подсчету голосов по участкам в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой, Львовской областях

– Члены комиссий находятся на грани нервного истощения, но малый разрыв между кандидатами или нарушения по процедуре транспортировки является фактором влияния на решение о повторном подсчете, на котором должны также присутствовать члены УИК, – отметила она.

Читайте: В каких случаях выборы могут признать недействительными – Айвазовская

Открыто уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссии, так как они не хотят идти в ОИК на перерасчет.

– Ничего, время есть до 5 августа, – подчеркнула Айвазовская.

К слову, Факты ICTV следят за подсчетом голосов на выборах в Верховную Раду онлайн.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ведущий Евровидения Скичко: что известно о мажоритарщике от Слуги народа
В Раде возможно появление двух оппозиций – КИУ
Пересчет голосов на округе №50 в Покровске продолжается: у здания палатки и шины
Нарушения на парламентских выборах: открыто более 300 уголовных дел
На Закарпатье на округе №69 пересчитают голоса на всех участках
Чем займется новая Рада в первый день работы
С президентом Тимошенко и массовыми протестами: какой была бы политика без новых лиц
Кто проходит в Раду по мажоритарке – список депутатов
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка