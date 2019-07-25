У виборчих округах в Закарпатській, Черкаській, Луганській, Донецькій і Львівській областях може відбутися повторний перерахунок голосів на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Голова правління Громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська сказала, що в п’ятому окрузі справа йде до повторного підрахунку голосів на ділянках в Закарпатській, Черкаській, Луганській, Донецькій, Львівській областях

– Члени комісій на межі нервового виснаження, але малий розрив між кандидатами, або ж порушення щодо процедури транспортування є політично-процедурним фактором впливу на рішення щодо повторного підрахунку, на якому повинні бути також присутні члени ДВК, – зазначила вона.

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Відкрито кримінальне провадження за фактом ухилення від виконання своїх обов’язків членами комісії, бо вони не хочуть йти в ОВК на перерахунок голосів.

– Нічого, час є до 5 серпня, – підкреслила Айвазовська.

До речі, Факти ICTV стежать за підрахунком голосів на виборах до Верховної Ради онлайн.