Що сталося?
СБУ з Військовою прокуратурою затримали у порту Ізмаїла російський танкер NIKA SPIRIT, який блокував українські військові кораблі Нікополь, Бердянськ та Яни Капу у Керченській протоці.
Судно нібито зайшло в український порт для ремонту.
Слідство встановило, що насправді танкер називався NEYMA, але з метою приховання причетності до акту агресії російський власник змінив її на NIKA SPIRIT.
Слідчі провели на танкері слідчі дії – обшук, вилучення документів, записів радіоперемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитали також членів команди.
Судно визнано речовим доказом і готується клопотання до суду про його арешт.
На його борту перебуває, за різними даними, 10-16 росіян. Але їх точно не менше семи, бо на фото головного військового прокурора Анатолія Матіоса саме стільки паспортів.
При цьому компанія-судновласник Альтомар шиппінг заявила, що екіпаж затриманого судна вже відправляється додому, в посольстві РФ у Києві цю інформацію підтвердили.
Чому затримали судно?
Українські силовики пояснили, що 25 листопада 2018 року за прямим наказом вищого керівництва ФСБ РФ російські прикордонники вчинили акт збройної агресії проти українських військових кораблів у Керченській протоці.
Всупереч нормам міжнародного морського права вони незаконно, із застосуванням зброї заблокували прохід українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу за допомогою танкера NEYMA (ІМО 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ) та захопили в полон 24 моряків.
За даним фактом СБУ розпочато і проводиться досудове розслідування.
Відповідно до зібраних доказів, заочно повідомлено про підозру 15 посадовим особам вищого військового керівництва РФ, зокрема одному контр-адміралу, двом віце-адміралам та генерал-полковнику прикордонної служби ФСБ РФ.
Реакція Росії
В МЗС Росії специфічно відреагували на затримання російського танкера, який брав участь у захопленні наших суден.
– З’ясовуємо обставини події для вжиття адекватних заходів. Якщо йдеться про захоплення росіян в заручники, це буде кваліфіковано як грубе порушення міжнародного права і наслідки не змусять себе чекати, – сказали російські дипломати.
З чого все почалося
Вони, мабуть, забули, що у районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року саме російські прикордонники обстріляли та захопили три українські кораблі та 24-х моряків.
Наших хлопців звинуватили у нелегальному перетині державного кордону РФ організованою групою зі зброєю.
Росія вперто відмовляться визнавати українських моряків військовополоненими, незважаючи на грубе порушення міжнародного права.