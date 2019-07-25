СБУ з Військовою прокуратурою затримали у порту Ізмаїла російський танкер NIKA SPIRIT, який блокував українські військові кораблі Нікополь, Бердянськ та Яни Капу у Керченській протоці.

Судно нібито зайшло в український порт для ремонту.

Слідство встановило, що насправді танкер називався NEYMA, але з метою приховання причетності до акту агресії російський власник змінив її на NIKA SPIRIT.

Слідчі провели на танкері слідчі дії – обшук, вилучення документів, записів радіоперемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитали також членів команди.

Судно визнано речовим доказом і готується клопотання до суду про його арешт.

На його борту перебуває, за різними даними, 10-16 росіян. Але їх точно не менше семи, бо на фото головного військового прокурора Анатолія Матіоса саме стільки паспортів.

При цьому компанія-судновласник Альтомар шиппінг заявила, що екіпаж затриманого судна вже відправляється додому, в посольстві РФ у Києві цю інформацію підтвердили.