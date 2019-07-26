Факты ICTV публикуют список фракции Слуги народа в Верховной Раде IX созыва.

ЦИК завершила подсчет голосов на парламентских выборах 2019, согласно которому партия Слуга народу набрала наибольшее количество голосов – 43,16%.

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По списку партии в парламент проходят 124 народных депутата, а 130 мест в Раде политсила получила на мажоритарных округах. Всего у Слуги народа в Верховной Раде IX созыва будет фракция в составе минимум 254 народных депутатов.

Кто проходит в Верховную Раду по партийным спискам:

Хто проходить у Верховну Раду за партійними списками

Кто проходит в Верховную Раду согласно голосованию на мажоритарных округах:

Хто проходить у Верховну Раду згідно з голосуванням на мажоритарних округах

Ранее Факты ICTV писали, чем известны мажоритарщики Слуги народа в Киеве.

Фото: sluganarodu.official