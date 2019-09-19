Факти ICTV публікують список фракції Слуги народу у Верховній Раді IX скликання.
За результатами парламентських виборів 2019, партія Слуга народу набрала найбільшу кількість голосів – 43,16%.
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За списками партії в парламент пройшли 124 народних депутати, а 130 місць у Раді політсила отримала на мажоритарних округах. Всього у Слуги народу у Верховній Раді IX скликання буде фракція в складі мінімум з 254 народних депутатів.
Хто пройшов до Верховної Ради за партійними списками:
- Дмитро Разумков
- Руслан Стефанчук
- Ірина Венедіктова
- Давид Арахамія
- Галина Янченко
- Олександр Корнієнко
- Анастасія Красносільська
- Олександр Ткаченко
- Жан Беленюк
- Сергій Бабак
- Олена Шуляк
- Дмитро Наталуха
- Єлизавета Ясько
- Андрій Герус
- Михайло Радуцький
- Денис Монастирський
- Данило Гетманцев
- Андрій Холодов
- Гео Лерос
- Сергій Кальченко
- Максим Ткаченко
- Єгор Чернєв
- Святослав Юраш
- Павло Сушко
- Ірина Верещук
- Олександр Кубраков
- Юлія Діденко
- Дмитро Соломчук
- Михайло Ананченко
- Анна Коваленко
- Владлен Неклюдов
- Ігор Кривошеєв
- Cергій Іонушас
- Олександр Завітневич
- Вадим Струневич
- Володимир Воронов
- Юрій Арістов
- Юрій Кісєль
- Вадим Галайчук
- Артем Ковальов
- Валерій Стернійчук
- Галина Михайлюк
- Роман Бабій
- Олександр Качура
- Артем Культенко
- Олег Марусяк
- Микола Кириченко
- Галина Третьякова
- Павло Халімон
- Олена Мошенець
- Ольга Саладуха
- Ольга Коваль
- Аліна Загоруйко
- Олег Бондаренко
- Михайло Крячко
- Марина Бардіна
- Людмила Марченко
- Іван Юнаков
- Дар’я Володіна
- Ольга Савченко
- Оксана Гринчук
- Володимир Козак
- Олена Хоменко (замість Андрія Лисюка, який відмовився від мандата)
- Олександр Сова
- Володимир Ватрас
- Роман Мулик
- Олег Тарасов
- Анатолій Костюх
- Євгеній Брагар
- Віталй Безгін
- Олександр Салійчук
- Елла Рєпіна
- Арсеній Пушкаренко
- Мар’ян Заблоцький
- Андрій Клочко
- Юлія Овчинникова
- Олександр Мережко
- Олексій Устенко
- Олександр Кабанов
- Федір Веніславський
- Лада Булах
- Євген Петруняк
- Олександр Маріковський
- Олександр Федієнко
- Андрій Мотовиловець
- Анна Колісник
- Єлизавета Богуцька
- Артем Нагаєвський
- Микита Потураєв
- Павло Якименко
- Артем Кунаєв
- Дмитро Припутень
- Максим Павлюк
- Василь Мокан
- Роксолана Підласа
- Богдан Торохтій
- Оксана Дмитрієва
- Маргарита Шол
- Андрій Костін
- Руслан Горбенко
- Андрій Жупанін
- Ростислав Тістик
- Євгенія Кравчук
- Неллі Яковлева
- Сергій Гривко
- Петро Павловський
- Ірина Аллахвердієва
- Олена Вінтоняк
- Юрій Заславський
- Андрій Задорожний
- Остап Шипайло
- Іван Шинкаренко
- Ольга Совгиря
- Володимир Крейденко
- Тарас Тарасенко
- Микола Сольський
- Павло Фролов
- Михайло Новіков
- Вікторія Подгорна
- Анатолій Остапенко
- Тетяна Циба
- Іван Калаур
- Юлія Гришина
- Ольга Руденко.
Хто пройшов на мажоритарних округах:
- Максим Пашковський
- Анатолій Драбовський
- Ірина Борзова
- В’ячеслав Рубльов
- Дмитро Киселевський
- Максим Бужанський
- Кирило Нестеренко
- В’ячеслав Медяник
- Юрій Мисягин
- Сергій Демченко
- Ганна Лічман
- Володимир Захарченко
- Олена Криворучкіна
- Юрій Корявченков
- Дмитро Чорний
- Денис Герман
- Роман Коптєлов
- Владислав Бородін
- Сергій Северин
- Олександр Трухін
- Ігор Герасименко
- Богдан Кіцак
- Дмитро Костюк
- Тетяна Грищенко
- Сергій Кузьміних
- Михайло Лаба
- Геннадій Касай
- Роман Соха
- Євген Шевченко
- Сергій Штепа
- Юлія Яцик
- Павло Мельник
- Марина Нікітіна
- Ігор Фріс
- Едуард Прощук
- Олександр Матусевич
- Зіновій Андрієвич
- Володимир Тимофійчук
- Олег Дунда
- Валерій Колюх
- Анна Скороход
- Олександр Дубінський
- Олександр Горобець
- Ольга Василевська-Смаглюк
- Микола Галушко
- Сергій Бунін
- Олександр Дануца
- Ігор Мурдій
- Юрій Кузбіт
- Олег Воронько
- Олексій Кузнєцов
- Орест Саламаха
- Юрій Камельчук
- Олександр Пасічний
- Олександр Гайду
- Ігор Копитін
- Ігор Негулевський
- Артем Черноморов
- Максим Дирдін
- Артем Дмитрук
- Олег Колєв
- Олексій Леонов
- Олександр Горенюк
- Степан Чернявський
- Ігор Васильковський
- Сергій Колєбошин
- Олександр Ткаченко
- Дмитро Нальотов
- Андрій Боблях
- Анастасія Ляшенко
- Костянтин Касай
- Олексій Мовчан
- Максим Березін
- Олександр Ковальчук
- Роман Іванісов
- Олександр Аліксійчук
- Сергій Литвиненко
- Тетяна Рябуха
- Ігор Васильєв
- Максим Гузенко
- Микола Задорожній
- Андрій Богданець
- Ігор Василів
- Володимир Гевко
- Марія Мезенцева
- Олександр Куницький
- Андрій Одарченко
- Марія Кінзбурська
- Юрій Здебський
- Олександр Бакумов
- Євген Пивоваров
- Дмитро Любота
- Олександр Литвинов
- Олексій Кучер
- Олексій Красов
- Дмитро Микіша
- Павло Павлишин
- Вікторія Вагнєр
- Володимир Іванов
- Олексій Ковальов
- Микола Стефанчук
- Олена Копанчук
- Олексій Жмеренецький
- Ігор Марчук
- Любов Шпак
- Олег Арсенюк
- Андрій Стріхарський
- Олександр Скічко
- Сергій Нагорняк
- Олена Лис
- Максим Заремский
- Георгій Мазурашу
- Валерій Божик
- Олег Семінський
- Антон Поляков
- Максим Зуєв
- Валерій Зуб
- Олександр Юрченко
- Максим Перебейніс
- Артем Дубнов
- Сергій Швець
- Богдан Яременко
- Леся Забуранна
- Мар’яна Безугла
- Дмитро Гурін
- Микола Тищенко
- Анна Бондар
- Анна Пуртова
- Роман Грищук
- Людмила Буймістер.
Читайте: Перше засідання Верховної Ради IX скликання (ТРАНСЛЯЦІЯ)
До слова, раніше Факти ICTV публікували повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання.
Фото: sluganarodu.official