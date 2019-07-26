PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Мингарелли назвал ключевые реформы для новой власти Украины

Новая украинская власть должна провести земельную реформу, обратить внимание на рынок газа и обеспечить верховенство права.

Україна ЄС

Посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что новая украинская власть должна сосредоточить свое внимание на земельной реформе, рынке газа и обеспечить верховенство права.

– Мы также говорим, что надо предпринять необходимые шаги для возобновления приватизации крупных государственных предприятий. Мы также верим, что Украина может сделать больше для качественного управления государственными компаниями, – сказал Мингарелли.

Он считает, что правильно проведенная земельная реформа в Украине приведет к созданию сотен тысяч рабочих мест.

Читайте: Что будет с пенсиями и медреформой после прихода Кабмина Слуги народа

Посол ЕС добавил, что нужно продолжить децентрализацию и реформировать рынок газа в пользу украинцев, а также полностью внедрить закон о рынке электроэнергии.

Кроме того, Мингарелли сказал, что новой власти нужно реформировать Генпрокуратуру, СБУ и Нацполицию.

К слову, заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что из-за реформы Кабинета министров может уменьшиться количество вице-премьер-министров.

Источник: Укрправда

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Не только позитив: посол ЕС о монокоалиции в Верховной Раде
Вице-премьера Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС
Финансовая поддержка почти на €87 млн – Кабмин одобрил 4 соглашения с ЕС
Бойкот ПАСЕ: украинцы атаковали страницу Ассамблеи в Facebook
Украина станет членом ЕС не раньше 2035 года – Климкин
Новые тарифные сюрпризы: что ждет украинцев после реформы рынка газа
Зеленский обратился к РФ из-за эскалации на Донбассе
Саммит Украина-ЕС в Киеве: Зеленский и Юнкер договорились о дате
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка