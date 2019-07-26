Новая украинская власть должна провести земельную реформу, обратить внимание на рынок газа и обеспечить верховенство права.

Посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что новая украинская власть должна сосредоточить свое внимание на земельной реформе, рынке газа и обеспечить верховенство права.

– Мы также говорим, что надо предпринять необходимые шаги для возобновления приватизации крупных государственных предприятий. Мы также верим, что Украина может сделать больше для качественного управления государственными компаниями, – сказал Мингарелли.

Он считает, что правильно проведенная земельная реформа в Украине приведет к созданию сотен тысяч рабочих мест.

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Посол ЕС добавил, что нужно продолжить децентрализацию и реформировать рынок газа в пользу украинцев, а также полностью внедрить закон о рынке электроэнергии.

Кроме того, Мингарелли сказал, что новой власти нужно реформировать Генпрокуратуру, СБУ и Нацполицию.

К слову, заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что из-за реформы Кабинета министров может уменьшиться количество вице-премьер-министров.