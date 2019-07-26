Нова українська влада має провести земельну реформу, звернути увагу на ринок газу і забезпечити верховенство права.

Посол Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що нова українська влада має зосередити свою увагу на земельній реформі, ринку газу і забезпечити верховенство права.

– Ми також говоримо, що треба зробити необхідні кроки для поновлення приватизації великих державних підприємств. Ми також віримо, що Україна може зробити більше для якісного управління державними компаніями, – сказав Мінгареллі.

Він вважає, що правильно проведена земельна реформа в Україні приведе до створення сотень тисяч робочих місць.

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Посол ЄС додав, що потрібно продовжити децентралізацію і реформувати ринок газу на користь українців, а також повністю впровадити закон про ринок електроенергії.

Крім того, Мінгареллі сказав, що новій владі потрібно реформувати Генпрокуратуру, СБУ і Нацполіцію.

До слова, заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що через реформу Кабінету міністрів може зменшитися кількість віце-прем’єр-міністрів.