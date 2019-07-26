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Факты / Украина

Нафтогаз ждет от Газпрома ответ о продлении транзитного контракта

Нафтогаз ожидает официального ответа от Газпрома на предложение заключить транзитный контракт на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.

Нафтогаз ждет от Газпрома ответ о продлении транзитного контракта

Нафтогаз Украины ожидает Газпрома (РФ) ответ на предложение Европейской комиссией заключить контракт на специальных условиях сроком на 10 лет.

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

– Говорят, что Газпром хочет контракт на транзит не на 10 лет, как предложила Еврокомиссия, а только полгода-год, пока не достроят Северный поток-2. Было бы желательно, чтобы Газпром ответил официально на предложение ЕК.

Если Газпром не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями. Например, готов ли Газпром на практике разблокировать возможность другим компаниям осуществлять транзит газа с территории РФ, – написал он на своей странице в Facebook.

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Он добавил, что Украина заинтересована в продолжении транзита. Однако если готовность Газпрома заключить контракт на полгода-год правда, то это доказывает намерение России полностью отказаться от украинского транзита после завершения строительства Северного потока-2.

Напомним, что в СМИ появилась информация, что Газпром намерен продлить контракт с Украиной на транзит газа только на один год, чтобы выиграть время для строительства газопровода.

Российская сторона официально еще не обнародовала вариант короткого контракта.

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