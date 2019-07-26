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Факти / Україна

Нафтогаз чекає від Газпрому на відповідь щодо продовження транзитного контракту

Нафтогаз очікує на офіційну відповідь від Газпрому щодо пропозиції укласти транзитний контракт на 10 років з щорічним обсягом від 60 млрд куб. м.

Нафтогаз чекає від Газпрому на відповідь щодо продовження транзитного контракту

Нафтогаз України очікує Газпрому (РФ) відповідь на пропозицію Європейської комісією укласти контракт на спеціальних умовах строком на 10 років.

Про це повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.

– Кажуть, що Газпром хоче контракт на транзит не на 10 років, як запропонувала Єврокомісія, а тільки півроку-рік, поки не добудують Північний потік-2. Було б бажано, щоб Газпром відповів офіційно на пропозицію ЄК.

Якщо Газпром не приймає цю пропозицію, нехай запропонує свій варіант. Причому бажано з усіма деталями. Наприклад, чи готовий Газпром на практиці розблокувати можливість іншим компаніям здійснювати транзит газу з території РФ, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Читайте: Міжнародні суди відхилили апеляцію Газпрому у справі з Нафтогазом

Він додав, що Україна зацікавлена ​​у продовженні транзиту. Однак якщо готовність Газпрому укласти контракт на півроку-рік правда, то це доводить намір Росії повністю відмовитися від українського транзиту після завершення будівництва Північного потоку-2.

Нагадаємо, що у ЗМІ з’явилася інформація, що Газпром має намір продовжити контракт з Україною на транзит газу лише на один рік, аби виграти час для будівництва газопроводу.

Російська сторона офіційно ще не оприлюднила варіант короткого контракту.

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