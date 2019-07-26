В финале участники проекта Новые лидеры коротко рассказывали о своей идее и отвечали на жесткие вопросы ведущих теканала ICTV.

Финалисты Новых лидеров 2 в финале имели по четыре минуты, чтобы рассказать коротко о реализации своей идеи, на которую они планируют потратить миллион.

После этого их ждали жесткие и неудобные вопросы от членов Отборочного комитета проекта и ведущих телеканала ICTV – Вадима Карпьяка, Оксаны Соколовой, Елены Фроляк и Сергея Кудимова.

За главный приз проекта – один миллион гривен – боролись общественный активист Евгений Осипчук, преподаватель ЛНУ имени Ивана Франко Оксана Жолнович и мэр города Чортков Владимир Шматько.

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Победителем проекта Новые лидеры 2 стал Владимир Шматько, который представил идею обустройства индустриального парка в Чорткове. Создание такого парка позволит привлечь в Украину крупные инвестиции и создание новых рабочих мест.

Выигранный миллион Владимир Шматько планирует потратить на изготовление проектно-сметных документаций для строительства инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электрификация и интернет).

Вместе с тем за победу боролся Евгений Осипчук с программой Украина без сирот. Его идея заключалась в создании в Украине государственной базы воспитанников интернатов.

Идея Оксаны Жолнович заключалась в том, чтобы изменить устаревший Трудовой кодекс, избежать дискриминации и добиться защиты охраны труда.

Ранее Факты ICTV писали о том, что 21 участник проекта Новые лидеры попал в список политических партий.