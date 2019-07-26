PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Новые лидеры 2 сезон: кто победил в финале проекта

В финале участники проекта Новые лидеры коротко рассказывали о своей идее и отвечали на жесткие вопросы ведущих теканала ICTV.

Новые лидеры 2 сезон: кто победил в финале проекта

Финалисты Новых лидеров 2 в финале имели по четыре минуты, чтобы рассказать коротко о реализации своей идеи, на которую они планируют потратить миллион.

После этого их ждали жесткие и неудобные вопросы от членов Отборочного комитета проекта и ведущих телеканала ICTV – Вадима Карпьяка, Оксаны Соколовой, Елены Фроляк и Сергея Кудимова.

За главный приз проекта – один миллион гривен – боролись общественный активист Евгений Осипчук, преподаватель ЛНУ имени Ивана Франко Оксана Жолнович и мэр города Чортков Владимир Шматько.

Читайте: Отчитывается за каждую копейку: на что потратил деньги победитель Новых лидеров Максим Бородин

Победителем проекта Новые лидеры 2 стал Владимир Шматько, который представил идею обустройства индустриального парка в Чорткове. Создание такого парка позволит привлечь в Украину крупные инвестиции и создание новых рабочих мест.

Выигранный миллион Владимир Шматько планирует потратить на изготовление проектно-сметных документаций для строительства инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электрификация и интернет).

Вместе с тем за победу боролся Евгений Осипчук с программой Украина без сирот. Его идея заключалась в создании в Украине государственной базы воспитанников интернатов.

Идея Оксаны Жолнович заключалась в том, чтобы изменить устаревший Трудовой кодекс, избежать дискриминации и добиться защиты охраны труда.

Ранее Факты ICTV писали о том, что 21 участник проекта Новые лидеры попал в список политических партий.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Финал Новых лидеров 2: какая идея самая важная для Украины (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Финал Новых лидеров 2: кто будет бороться за победу
Новые лидеры 2 сезон: кто прошел в финал проекта
Новые лидеры 2: кто будет бороться за выход в финал
Новые лидеры 2: ближайшие планы участников, покинувших проект
Откаты, неуплаченные налоги и титушки: Новых лидеров проверили на полиграфе
Новые лидеры 2 сезон: кто не прошел детектор лжи и покинул проект
Новые лидеры 2: семеро участников представят свои проекты
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка