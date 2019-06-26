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Отчитывается за каждую копейку: на что потратил деньги победитель Новых лидеров Максим Бородин

Он стремился стать миллионером, впрочем, не ради элитного жилья, новой машины или дальних путешествий. Мариуполец Максим Бородин – победитель первого сезона проекта Новые лидеры, получивший эту сумму направил ее на воплощение своей программы экологического мониторинга окружающей среды.

Через полгода, накануне старта второго сезона, эко-активист готов отчитаться, на что потратил немалые деньги и улучшили ли они жизнь горожан, которые задыхаются от выбросов крупных металлургических предприятий.

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Максим уверен – заставить модернизировать старые металлургические заводы можно только через общественное давление и изменения в законодательстве. А для этого нужны реальные доказательства чрезмерных выбросов. Ради эффективного экомониторинга в родном городе – он пошел на проект Новые лидеры.

Спустя полгода победитель проекта готов отчитываться за каждую копейку с выигранного миллиона.

Сертифицированное оборудование обошлось в 300 тысяч гривен. Теперь мариупольские эко-активисты могут самостоятельно измерять загрязнение воздуха и днем, и ночью.

Максим с единомышленниками разработали эко-мониторинговый сайт, установили с десяток камер наблюдения по заводским трубам. Все видеодоказательства чрезмерных выбросов активисты архивируют. С тех пор в городе начали мониторить выбросы на заводах стали прислушиваться к эко-защитникам.

В планах активистов – покупка датчиков загрязнения и квадрокоптера. Потому что чем больше доказательств чрезмерных выбросов, тем убедительные рычаги влияния общества на владельцев заводов.

27 июня в 22:30 – стартует второй сезон проекта Новые лидеры. Победитель первого уверен: залог успеха – как можно больше конкретики и пользы от замысла для всей страны.

Напомним, участница второго сезона проекта Новые лидеры Леся Чмиль предлагает сделать электронные государственные услуги в Украине популярными.

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