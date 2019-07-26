У фіналі учасники проекту Нові лідери коротко розповідали про свою ідею і відповідали на жорсткі питання ведучих теканалу ICTV.

Фіналісти Нових лідерів 2 у фіналі мали по чотири хвилини, щоб розповісти коротко про реалізацію своєї ідеї, на яку вони планують витратити мільйон.

Після цього на них чекали жорсткі і незручні питання від членів Відбіркового комітету проекту та ведучих телеканалу ICTV – Вадима Карп’яка, Оксани Соколової, Олени Фроляк і Сергія Кудимова.

За головний приз проекту – один мільйон гривень – боролися громадський активіст Євген Осипчук, викладач ЛНУ імені Івана Франка Оксана Жолнович і мер міста Чортків Володимир Шматько.

Читайте: Звітує за кожну копійку: на що витратив гроші переможець Нових лідерів Максим Бородін

Переможцем проекту Нові лідери 2 став Володимир Шматько, який представив ідею облаштування індустріального парку в Чорткові. Створення такого парку дозволить залучити в Україну великі інвестиції і створення нових робочих місць.

Виграний мільйон Володимир Шматько планує витратити на виготовлення проектно-кошторисних документацій для будівництва інженерних мереж (водопостачання, водовідведення, газопостачання, електрифікація та інтернет).

Разом з тим за перемогу боровся Євген Осипчук з програмою Україна без сиріт. Його ідея полягала у створенні в Україні державної бази вихованців інтернатів.

Ідея Оксани Жолнович полягала у тому, щоб змінити застарілий Трудовий кодекс, аби уникнути дискримінації і домогтися захисту охорони праці.

Раніше Факти ICTV писали про те, що 21 учасник проекту Нові лідери потрапив у список політичних партій.