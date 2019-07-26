Владимир Зеленский сфотографировался со школьниками во время перелета в Одессу.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал фото с одесскими школьниками на борту пассажирского самолета.

Глава государства летел рейсом эконом-класса авиакомпании МАУ в Одессу с неофициальным визитом.

По словам пассажиров, на борту ничего необычного не происходило.

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Также в самолете находились ученики школы №81, которые возвращались в Одессу. Они захотели сфотографироваться с президентом.

Учитель младших классов Саида Роговская рассказала, что подошла к Зеленскому, когда он спал.

Рядом с ним сидел глава Офиса президента Андрей Богдан и попросил войти в положение и дать президенту отдохнуть.

– Но я все-таки попросила его разбудить: вряд ли у детей будет другой шанс сфотографироваться с самым главным человеком в стране. Владимира Александровича разбудили. Он отнесся к этому с пониманием, и мы сфотографировались, — рассказала она.

Напомним, Владимир Зеленский, находясь 13 июля в Одессе с рабочим визитом, искупался в Черном море с членами команды Офиса президента и отдыхающими.

Фото: Думская