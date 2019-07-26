Володимир Зеленський сфотографувався зі школярами під час перельоту в Одесу.

Президент України Володимир Зеленський зробив фото з одеськими школярами на борту пасажирського літака.

Глава держави летів рейсом економ-класу авіакомпанії МАУ до Одеси з неофіційним візитом.

За словами пасажирів, на борту нічого незвичайного не відбувалося.

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Також в літаку знаходилися учні школи № 81, які поверталися до Одеси. Вони захотіли сфотографуватися з президентом.

Вчитель молодших класів Саїда Роговська розповіла, що підійшла до Зеленського, коли він спав.

Поруч з ним сидів глава Офісу президента Андрій Богдан і попросив увійти в положення і дати президенту відпочити.

– Але я все-таки попросила його розбудити: навряд чи у дітей буде інший шанс сфотографуватися з найголовнішою людиною в країні. Володимира Олександровича розбудили. Він поставився до цього з розумінням, і ми сфотографувалися, – розповіла вона.

Нагадаємо, Володимир Зеленський, перебуваючи 13 липня в Одесі з робочим візитом, скупався в Чорному морі з членами команди Офісу президента і відпочиваючими.

Фото: Думская