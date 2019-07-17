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Факты / Украина

Во сколько просыпается президент Зеленский и почему волнуется первая леди

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда просыпается и из-за чего волнуется первая леди – Елена Зеленская.

Во сколько просыпается президент Зеленский и почему волнуется первая леди

Президент Владимир Зеленский рассказал, что просыпается в 6.30, иногда в 07.00.

Засыпаю где-то в 00.00. Читаю Facebook, смотрю Instagram, – сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский также рассказал, волнуется ли за него жена – первая леди Елена Зеленская.

Первая леди очень волнуется. Она очень щепетильная ко всему. Ко всему очень серьезно относится, поэтому и волнуется. Она молодец, – объяснил он.

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Рассказал Владимир Зеленский и об отношении дочери и сына к его президентству.

Дочь привыкла уже. Сначала очень волновалась. Сын в целом рад. Он раньше говорил: Я сын президента. Но мы ему сказали, что такого говорить нельзя. Поэтому теперь от него можно услышать: Я сын вы знаете кого.

Напомним, ранее первая леди Елена Зеленская рассказывала, чем хочет заниматься после победы мужа.

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