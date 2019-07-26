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Факты / Украина / Общество

Пешие подразделения Нацгвардии начнут патрулировать города

С 1 августа пешие подразделения личного состава Национальной гвардии начнут патрулировать украинские города.

Пешие подразделения Нацгвардии начнут патрулировать города

Заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что самостоятельные патрули Нацгвардии будут нести службу пять дней в неделю по шесть часов с момента выхода на маршрут.

Для этого задействуют 50% от личного состава патрульных подразделений Нацгвардии.

По словам заместителя командующего НГУ Николая Миколенко, на патрульную службу от Нацгвардии заступит около двух тысяч военнослужащих.

– Зоны оперативного реагирования, день и время несения службы, количество изменений, с учетом оперативной обстановки, определяются руководителем органа Нацполиции по согласованию с командиром воинской части Нацгвардии, – сказал Миколенко.

Во время выполнения заданий патрули будут находиться в подчинении руководителя Нацполиции, на территории которого они будут нести службу.

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В графике МВД указано, что подразделение будет патрулировать участок радиусом в 1,5 км. Кроме пеших патрулей НГУ, планируется и служба автопатрулей и подразделений со служебными собаками.

Вероятно, группа будет состоять из трех военнослужащих.

К слову, в МВД также планируют усилить ответственность за ложное сообщение о минировании.

Источник: МВД

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