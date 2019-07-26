С 1 августа пешие подразделения личного состава Национальной гвардии начнут патрулировать украинские города.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что самостоятельные патрули Нацгвардии будут нести службу пять дней в неделю по шесть часов с момента выхода на маршрут.

Для этого задействуют 50% от личного состава патрульных подразделений Нацгвардии.

По словам заместителя командующего НГУ Николая Миколенко, на патрульную службу от Нацгвардии заступит около двух тысяч военнослужащих.