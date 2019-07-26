С 1 августа пешие подразделения личного состава Национальной гвардии начнут патрулировать украинские города.
Заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что самостоятельные патрули Нацгвардии будут нести службу пять дней в неделю по шесть часов с момента выхода на маршрут.
Для этого задействуют 50% от личного состава патрульных подразделений Нацгвардии.
По словам заместителя командующего НГУ Николая Миколенко, на патрульную службу от Нацгвардии заступит около двух тысяч военнослужащих.
– Зоны оперативного реагирования, день и время несения службы, количество изменений, с учетом оперативной обстановки, определяются руководителем органа Нацполиции по согласованию с командиром воинской части Нацгвардии, – сказал Миколенко.
Во время выполнения заданий патрули будут находиться в подчинении руководителя Нацполиции, на территории которого они будут нести службу.
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В графике МВД указано, что подразделение будет патрулировать участок радиусом в 1,5 км. Кроме пеших патрулей НГУ, планируется и служба автопатрулей и подразделений со служебными собаками.
Вероятно, группа будет состоять из трех военнослужащих.
К слову, в МВД также планируют усилить ответственность за ложное сообщение о минировании.