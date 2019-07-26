PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Піші підрозділи Нацгвардії почнуть патрулювати міста

З 1 серпня піші підрозділи особового складу Національної гвардії почнуть патрулювати українські міста.

Піші підрозділи Нацгвардії почнуть патрулювати міста

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що самостійні патрулі Нацгвардії будуть нести службу п’ять днів на тиждень по шість годин з моменту виходу на маршрут.

Для цього задіють 50% від особового складу патрульних підрозділів Нацгвардії.

За словами заступника командувача НГУ Миколи Миколенка, на патрульну службу від Нацгвардії заступить близько двох тисяч військовослужбовців.

– Зони оперативного реагування, день і час несення служби, кількість змін, з урахуванням оперативної обстановки, визначаються керівником органу Нацполіції за погодженням з командиром військової частини Нацгвардії, – сказав Миколенко.

Під час виконання завдань патрулі перебуватимуть у підпорядкуванні керівника Нацполіцїї, на території якого вони нестимуть службу.

Читайте: МВС змінило алгоритм реагування на “мінування”

У графіку МВС вказано, що підрозділ буде патрулювати ділянку радіусом у 1,5 км. Окрім піших патрулів НГУ, планується і служба автопатрулів, і підрозділів зі службовими собаками. Ймовірно, група буде складатися з трьох військовослужбовців.

До слова, в МВС також планують посилити відповідальність за неправдиве повідомлення про мінування.

Джерело: МВС

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Порушення на парламентських виборах: відкрито понад 300 кримінальних справ
РФ заслала на Донбас “спостерігачів” спортивної зовнішності – МВС
У день виборів у Раду не відкрилися вісім дільниць – МВС
У день виборів до Верховної Ради вперше задіють систему авіабезпеки МВС
Зникнути на 24 години: серед дітей шириться нова небезпечна гра
Україна готує контракт із Канадою на поставки бронетехніки
МВС змінило алгоритм реагування на “мінування”
Більше 6 років ув’язнення за неправдиве мінування – в МВС готують зміни
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка