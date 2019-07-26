З 1 серпня піші підрозділи особового складу Національної гвардії почнуть патрулювати українські міста.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що самостійні патрулі Нацгвардії будуть нести службу п’ять днів на тиждень по шість годин з моменту виходу на маршрут.

Для цього задіють 50% від особового складу патрульних підрозділів Нацгвардії.

За словами заступника командувача НГУ Миколи Миколенка, на патрульну службу від Нацгвардії заступить близько двох тисяч військовослужбовців.

– Зони оперативного реагування, день і час несення служби, кількість змін, з урахуванням оперативної обстановки, визначаються керівником органу Нацполіції за погодженням з командиром військової частини Нацгвардії, – сказав Миколенко.

Під час виконання завдань патрулі перебуватимуть у підпорядкуванні керівника Нацполіцїї, на території якого вони нестимуть службу.

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У графіку МВС вказано, що підрозділ буде патрулювати ділянку радіусом у 1,5 км. Окрім піших патрулів НГУ, планується і служба автопатрулів, і підрозділів зі службовими собаками. Ймовірно, група буде складатися з трьох військовослужбовців.

До слова, в МВС також планують посилити відповідальність за неправдиве повідомлення про мінування.