Российская сторона сделала официальное заявление о продлении транзитного контракта с Нафтогазом.

– Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будет избрано новое правительство и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях, – заявил министр энергетики РФ Александр Новак.