Российская сторона подтвердила намерение продлить краткосрочный контракт с Нафтогазом на транзит газа.
Российская сторона сделала официальное заявление о продлении транзитного контракта с Нафтогазом.
– Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будет избрано новое правительство и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях, – заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
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Он добавил, что возможные корректировки являются предметом переговоров коммерческих компаний
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что Газпром намерен продлить краткосрочный контракт с Нафтогазом, чтобы выиграть время для строительства газопровода.