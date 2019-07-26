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Факти / Україна

РФ запропонувала Україні продовжити транзитний контракт – Новак

Російська сторона підтвердила намір продовжити короткостроковий контракт з Нафтогазом на транзит газу.

РФ запропонувала Україні продовжити транзитний контракт – Новак

Російська сторона зробила офіційну заяву щодо продовження транзитного контракту з Нафтогазом.

– Ми дочекаємося, коли почнуться тристоронні консультації, коли буде обрано новий уряд і контрагенти з’являться. У цілому ми за те, щоб Україна купувала безпосередньо газ. Ми запропонували нашим колегам продовжити діючий контракт на рік на існуючих умовах, – заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак.

Читайте: Нафтогаз чекає від Газпрому на відповідь щодо продовження транзитного контракту

Він додав, що можливі коригування є предметом переговорів комерційних компаній

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Газпром має намір продовжити короткостроковий контракт з Нафтогазом, щоб виграти час для будівництва газопроводу.

Джерело: РБК-Україна

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