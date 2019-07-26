САП будет просить для экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 23,1 млн грн.

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует арестовать экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина и назначить залог в размере 23,1 млн грн.

Головина подозревают в хищении вещественных доказательств.

Следствие считает, что к преступной схеме экс-начальника полиции Одесской области привлек заместитель Константин Гейко, который скрывается от следствия.

Также в деле подозреваются предприниматели Александр Чудаков, который сейчас арестован, и Валерий Капитанчук, который скрывается.

Следствие утверждает, что ГПУ расследовала дело о контрабанде сигарет, позже эти материалы отправили в полицию Одессы.

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Гейко якобы решил присвоить конфискованные сигареты и привлек Чудакова, который контролирует несколько складов и предприятий в Одессе.

Капитанчук руководил одним из таких предприятий – ООО Агат 2016, на склад которого перевезли сигареты. Чтобы это стало возможным ГУ НП в Одесской области подписало с фирмой договор.

Головин, по версии следствия, должен был приказать подчиненным, которые вели дело, перевезти сигареты на склад. Якобы именно для влияния на следователей его привлек Гейко.

Также Головин якобы дал следователям номер телефона владельца складов Чудакова. На бумаге с номером было отмечено, что Чудаков является работником СБУ, который сопровождает перемещение сигарет.

Следствие утверждает, что склады компании Агат 2016 не имели лицензий на хранение вещдоков и эта деятельность фирме не оплачивалась.

В сентябре 2018 года сигареты вывезли уже со склада. Позже их продали в Украине через интернет-магазины, а большую часть вывезли за границу.

Саму фирму продали якобы за 1,5 млн грн, но по данным следствия, эта продажа был фиктивной, а продавец, Геннадий Прохоров, получил за нее $100.

По данным прокуроров, эта схема нанесла ущерб на 13,5 млн грн. Головина подозревают в получении части этих денег.

Капитанчук уехал из Украины 26 июня. Гейко 25 июля сообщили о вручении подозрения, он сказал, что находился в пгт. Затова, но полицейские его там не обнаружили. Он выключил телефон, а его местонахождение неизвестно.

Напомним, 25 июля сотрудники НАБУ задержали экс-руководителя главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина.