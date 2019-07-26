САП проситиме для екс-начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 23,1 млн грн.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає заарештувати екс-начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна і призначити заставу в розмірі 23,1 млн грн.

Головіна підозрюють у розкраданні речових доказів.

Слідство вважає, що до злочинної схеми екс-начальника поліції Одеської області залучив заступник Костянтин Гейко, який переховується від слідства.

Також у справі підозрюються підприємці Олександр Чудаков, який зараз заарештований, і Валерій Капітанчук, який ховається.

Слідство стверджує, що ГПУ розслідувала справу про контрабанду сигарет, пізніше ці матеріали відправили в поліцію Одеси.

Читайте: Екс-керівнику поліції Одеської області Головіну оголосили підозру

Гейко нібито вирішив привласнити конфісковані сигарети і залучив Чудакова, який контролює кілька складів і підприємств в Одесі.

Капітанчук керував одним з таких підприємств – ТОВ Агат 2016, на склад якого перевезли сигарети. Щоб це стало можливим ГУ НП в Одеській області підписало з фірмою договір.

Головін, за версією слідства, повинен був наказати підлеглим, які вели справу, перевезти сигарети на склад. Нібито саме для впливу на слідчих його залучив Гейко.

Також Головін нібито дав слідчим номер телефону власника складів Чудакова. На папері з номером було зазначено, що Чудаков є співробітником СБУ, який супроводжує переміщення сигарет.

Слідство стверджує, що склади компанії Агат 2016 не мали ліцензій на зберігання речдоків і ця діяльність фірмі не оплачувалася.

У вересні 2018 року сигарети вивезли вже зі складу. Пізніше їх продали в Україні через інтернет-магазини, а більшу частину вивезли за кордон.

Саму фірму продали нібито за 1,5 млн грн, але за даними слідства, цей продаж був фіктивним, а продавець, Геннадій Прохоров, отримав за неї $100.

За даними прокурорів, ця схема завдала збитків на 13,5 млн грн. Головіна підозрюють в отриманні частини цих грошей.

Капітанчук поїхав з України 26 червня. Гейко 25 липня повідомили про вручення підозри, він сказав, що перебував у смт. Затова, але поліцейські його там не знайшли. Він вимкнув телефон, а його місцезнаходження невідоме.

Нагадаємо, 25 липня співробітники НАБУ затримали екс-керівника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна.