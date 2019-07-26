ЦИК завершила подсчет голосов на парламентских выборах 2019. Кто проходит в Верховную Раду, читайте в материале.

После подсчета 100% электронных протоколов Центральной избирательной комиссией, стало известно, что в Верховную Раду проходят 5 партий – Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Батькивщина, Европейская солидарность и Голос.

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)



Слуга народа – 43,16%;

– 43,16%; Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,05%;

– 13,05%; Батькивщина – 8,18%;

– 8,18%; Европейская солидарность – 8,10%;

– 8,10%; Голос – 5,82%.

Напомним, официальные результаты парламентских выборов 2019 ЦИК объявит до 5 августа. В течение следующих пяти дней их должны обнародовать в официальной прессе.