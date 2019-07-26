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Факты / Украина

ЦИК посчитала 100% бюллетеней: результаты парламентских выборов 2019

ЦИК завершила подсчет голосов на парламентских выборах 2019. Кто проходит в Верховную Раду, читайте в материале.

Выборы 2019 в украине

После подсчета 100% электронных протоколов Центральной избирательной комиссией, стало известно, что в Верховную Раду проходят 5 партий – Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Батькивщина, Европейская солидарность и Голос.

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

  • Слуга народа – 43,16%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,05%;
  • Батькивщина – 8,18%;
  • Европейская солидарность – 8,10%;
  • Голос – 5,82%.

Напомним, официальные результаты парламентских выборов 2019 ЦИК объявит до 5 августа. В течение следующих пяти дней их должны обнародовать в официальной прессе.

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