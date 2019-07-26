ЦВК завершила підрахунок голосів на парламентських виборах 2019. Хто проходить у Верховну Раду, читайте в матеріалі.

Після підрахунку 100% електронних протоколів Центральною виборчою комісією, стало відомо, що до Верховної Ради проходять 5 партій – Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Батьківщина, Європейська солідарність і Голос.

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Слуга народу — 43,16%;

— 43,16%; Опозиційна платформа — За життя — 13,05%;

— 13,05%; Батьківщина — 8,18%;

— 8,18%; Європейська солідарність — 8,10%;

— 8,10%; Голос — 5,82%.

Нагадаємо, офіційні результати парламентських виборів 2019 ЦВК оголосить до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі.