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Факти / Україна

ЦВК порахувала 100% бюлетенів: результати парламентських виборів 2019

ЦВК завершила підрахунок голосів на парламентських виборах 2019. Хто проходить у Верховну Раду, читайте в матеріалі.

Выборы 2019 в украине

Після підрахунку 100% електронних протоколів Центральною виборчою комісією, стало відомо, що до Верховної Ради проходять 5 партій – Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Батьківщина, Європейська солідарність і Голос.

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

  • Слуга народу — 43,16%;
  • Опозиційна платформа — За життя — 13,05%;
  • Батьківщина — 8,18%;
  • Європейська солідарність — 8,10%;
  • Голос — 5,82%.

Нагадаємо, офіційні результати парламентських виборів 2019 ЦВК оголосить до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі.

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