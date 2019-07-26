Майбутні народні депутати від партії Слуга народу приїдуть до Трускавця, де пройдуть навчальні курси для парламентарів.

З 29 липня по 4 серпня у Трускавці зберуться майбутні народні депутати від партії Слуга народу, щоб пройти інтенсивні навчальні курси для майбутніх парламентаріїв.

За словами президента Київської школи економіки Тимофія Милованова, в цей час майбутні нардепи з 8.30 до 21.30 слухатимуть лекції від професорів Київської школи економіки та визнаних фахівців.

– У комплексі з лекційними заняттями студенти відпрацьовуватимуть отримані знання в групах для того, щоб закріпити їх. У день передбачено три маленьких перерви і час на обід і вечерю. І навіть тоді учасники виконуватимуть завдання від викладачів, – повідомив Милованов.

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Він також заявив про те, що не вважає, що за тиждень не можна нічого навчити і додав, що партія Слуга народу планує більш широкий план навчання.

До слова, лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков розповів, що буде з пенсіями та реформою медицини після формування нового уряду.

Джерело: Тимофій Милованов