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Факты / Украина

Относительная тишина, но мы готовы ко всему – боец ВСУ о перемирии на Донбассе

Несмотря на договоренности о полном прекращении огня на Донбассе, оккупанты продолжают обстрелы в районе ООС. Украинский боец ЗСУ с позывным “Автомат”, который защищает окраины Авдеевки, рассказал, как ведет себя противник во время перемирия.

Боєць Автомат

Реального перемирия на Донбассе нет – только за последние сутки в результате вражеских обстрелов ранен украинский военный. При этом силы Операции объединенных сил придерживаются режима прекращения огня.

О том, что сейчас происходит на передовой и как ведут себя оккупанты, в интервью журналисту Фактов ICTV Владимиру Михайлову рассказал военнослужащий ЗСУ с позывным “Автомат”, который служит под Авдеевкой Донецкой области.

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– Относительно тихо… Но надо быть всегда наготове. Я стараюсь свои подразделения тренировать, держать огневые средства в боевой готовности, потому что все может быть. Примеры есть, что, пользуясь перемирием, противник пытается даже днем выйти в серую зону или на наши позиции.

О передвижениях противника:

– Мы знаем две основные дороги передвижения противника. Одну из них мы контролируем полностью – видим машины, держим под постоянным прицелом. Вторую – только с помощю квадрокоптера. Если наблюдаем какое-то движение техники и скопление, то тогда открываем огонь.

Как боевики пользуются перемирием:

– Ходят в полный рост, без бронежилетов, с голым торсом. Мы просто наблюдаем. Но все попытки вести инженерные работы в нашу сторону присекаются моментально огнем на поражение.

Напомним, на Донбассе с полуночи 21 июля стартовало новое перемирие, во время которого впервые запрещается любое ведение огня.

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