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Факты / Украина

Боевики продолжают стрелять во время перемирия на Донбассе. Ранен военный

Пророссийские боевики открыли огонь по силам ВСУ во время режима прекращения огня.

Боевики продолжают стрелять во время перемирия на Донбассе. Ранен военный

На Донбассе боевики обстреляли силы ООС, ранив одного военного ВСУ.

Обстрел произошел в Причепиловке из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Читайте: Обострение на Донбассе: враг стреляет с запрещенной артиллерии и минометов

Украинские военные придерживаются бессрочного запрета на использование оружия и контролируют противника на линии соприкосновения.

Напомним, на Донбассе с полуночи 21 июля стартовало новое перемирие, во время которого впервые запрещается любое ведение огня.

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