Пророссийские боевики открыли огонь по силам ВСУ во время режима прекращения огня.

На Донбассе боевики обстреляли силы ООС, ранив одного военного ВСУ.

Обстрел произошел в Причепиловке из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Читайте: Обострение на Донбассе: враг стреляет с запрещенной артиллерии и минометов

Украинские военные придерживаются бессрочного запрета на использование оружия и контролируют противника на линии соприкосновения.

Напомним, на Донбассе с полуночи 21 июля стартовало новое перемирие, во время которого впервые запрещается любое ведение огня.