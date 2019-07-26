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Факти / Україна

Відносна тиша, але ми готові до всього – боєць ЗСУ про перемир’я на Донбасі

Незважаючи на домовленості про повне припинення вогню на Донбасі, окупанти продовжують обстріли в районі ООС. Український боєць ЗСУ з позивним “Автомат”, який захищає околиці Авдіївки, розповів, як поводиться противник під час перемир’я.

Боєць Автомат

Реального перемир’я на Донбасі немає – тільки за останню добу внаслідок  ворожих обстрілів поранено українського військового. Водночас сили Операції об’єднаних сил дотримуються режиму припинення вогню.

Про те, що зараз відбувається на передовій і як поводяться окупанти, журналісту Фактів ICTV Володимиру Михайлову розповів військовослужбовець ЗСУ з позивним “Автомат”, який служить під Авдіївкою Донецької області.

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– Відносно тихо… Але треба бути завжди напоготові. Я намагаюся свої підрозділи тренувати, тримати вогневі засоби у бойовій готовності, тому що все може бути. Приклади є, що, користуючись перемир’ям, противник намагається навіть вдень вийти в сіру зону або на наші позиції.

Про пересування противника:

– Ми знаємо дві основні дороги пересування противника. Одну з них ми контролюємо повністю – бачимо машини, тримаємо під постійним прицілом. Другу – тільки за допомогою квадрокоптера. Якщо спостерігаємо якийсь рух техніки та скупчення, то тоді відкриваємо вогонь.

Як бойовики користуються перемир’ям:

– Ходять у повний зріст, без бронежилетів, з голим торсом. Ми просто спостерігаємо. Але всі спроби вести інженерні роботи у нашу сторону присікаються миттєво вогнем на ураження.

Нагадаємо, на Донбасі з опівночі 21 липня стартувало нове перемир’я, під час якого вперше забороняється будь-яке ведення вогню.

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