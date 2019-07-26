В Украине рекомендации к зачислению на бюджетную форму обучения в вузах получили 60 354 поступающие.
В электронных кабинетах абитуриентов уже появились рекомендации на бюджет – всего их получили 60 354 поступающие на бакалавра.
У тех абитуриентов, которые получили рекомендацию, напротив одного из заявлений статус изменился на Рекомендовано к зачислению.
Рекомендация предоставляется только на одно бюджетное место, по одному заявлению.
Читайте: Поступление 2019: топ-10 самых популярных специальностей и вузов
Тем, кого рекомендовали к зачислению нужно до 18.00 31 июля лично принести оригиналы документов.
- копию документа, удостоверяющего личность;
- оригинал документа об образовании и приложение к нему;
- копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);
- сертификаты ВНО;
- 4 цветные фотографии 3х4;
- другие документы, предусмотренные Правилами приема конкретного заведения.
Отметка Включено в приказ должна появиться до 12.00 1 августа.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали топ-5 специальностей и вузов вступительной кампании 2019.
Джерело: Міністерство освіти та науки