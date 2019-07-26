В Украине рекомендации к зачислению на бюджетную форму обучения в вузах получили 60 354 поступающие.

В электронных кабинетах абитуриентов уже появились рекомендации на бюджет – всего их получили 60 354 поступающие на бакалавра.

У тех абитуриентов, которые получили рекомендацию, напротив одного из заявлений статус изменился на Рекомендовано к зачислению.

Рекомендация предоставляется только на одно бюджетное место, по одному заявлению.

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Тем, кого рекомендовали к зачислению нужно до 18.00 31 июля лично принести оригиналы документов.

копию документа, удостоверяющего личность;

оригинал документа об образовании и приложение к нему;

копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

сертификаты ВНО;

4 цветные фотографии 3х4;

другие документы, предусмотренные Правилами приема конкретного заведения.

Отметка Включено в приказ должна появиться до 12.00 1 августа.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали топ-5 специальностей и вузов вступительной кампании 2019.

Джерело: Міністерство освіти та науки