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Факты / Украина / Общество

Поступление 2019: сколько абитуриентов прошло на бюджет

В Украине рекомендации к зачислению на бюджетную форму обучения в вузах получили 60 354 поступающие.

Поступление 2019: сколько абитуриентов прошло на бюджет

В электронных кабинетах абитуриентов уже появились рекомендации на бюджет – всего их получили 60 354 поступающие на бакалавра.

У тех абитуриентов, которые получили рекомендацию, напротив одного из заявлений статус изменился на Рекомендовано к зачислению.

Рекомендация предоставляется только на одно бюджетное место, по одному заявлению.

Читайте: Поступление 2019: топ-10 самых популярных специальностей и вузов

Тем, кого рекомендовали к зачислению нужно до 18.00 31 июля лично принести оригиналы документов.

  • копию документа, удостоверяющего личность;
  • оригинал документа об образовании и приложение к нему;
  • копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);
  • сертификаты ВНО;
  • 4 цветные фотографии 3х4;
  • другие документы, предусмотренные Правилами приема конкретного заведения.

Отметка Включено в приказ должна появиться до 12.00 1 августа.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали топ-5 специальностей и вузов вступительной кампании 2019.

Джерело: Міністерство освіти та науки

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