В Україні рекомендацію до зарахування на бюджетну форму навчання у вишах отримали 60 354 вступники.
В електронних кабінетах абітурієнтів уже з’явилися рекомендації на бюджет – загалом їх отримали 60 354 вступники на бакалавра.
У тих вступників, що отримали рекомендацію, навпроти однієї із заяв статус змінився на Рекомендовано до зарахування.
Рекомендація надається лише на одне бюджетне місце, за однією заявою.
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Тим, кого рекомендували до зарахування потрібно до 18.00 години 31 липня особисто принести оригінали документів.
- копію документа, що посвідчує особу;
- оригінал документа про освіту та додаток до нього;
- копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);
- сертифікати ЗНО;
- 4 кольорові фото 3х4;
- інші документи, що передбачені Правилами прийому конкретного закладу.
Позначка Включено до наказу має з’явитися до 12.00 години 1 серпня.
До слова, раніше Факти ICTV публікували топ-5 спеціальностей та ВНЗ вступної кампанії 2019.
Джерело: Міністерство освіти та науки