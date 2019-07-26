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Факти / Україна / Суспільство

Вступ 2019: скільки абітурієнтів пройшло на бюджет

В Україні рекомендацію до зарахування на бюджетну форму навчання у вишах отримали 60 354 вступники.

Вступ 2019: скільки абітурієнтів пройшло на бюджет

В електронних кабінетах абітурієнтів уже з’явилися рекомендації на бюджет – загалом їх отримали 60 354 вступники на бакалавра.

У тих вступників, що отримали рекомендацію, навпроти однієї із заяв статус змінився на Рекомендовано до зарахування.

Рекомендація надається лише на одне бюджетне місце, за однією заявою.

Читайте: Вступ 2019: топ-10 найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ

Тим, кого рекомендували до зарахування  потрібно до 18.00 години  31 липня особисто принести оригінали документів.

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • оригінал документа про освіту та додаток до нього;
  • копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);
  • сертифікати ЗНО;
  • 4 кольорові фото 3х4;
  • інші документи, що передбачені Правилами прийому конкретного закладу.

Позначка Включено до наказу має з’явитися до 12.00 години 1 серпня.

До слова, раніше Факти ICTV публікували топ-5 спеціальностей та ВНЗ вступної кампанії 2019.

Джерело: Міністерство освіти та науки

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