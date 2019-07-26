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Факты / Украина / Политика

Зеленский объявил пять кандидатур на пост председателя Одесской ОГА

Владимир Зеленский обнародовал список из пяти кандидатур на должность головы Одесской ОГА.

Зеленский объявил пять кандидатур на пост председателя Одесской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал перечень лиц, претендующих на место председателя Одесской ОГА.

– Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по кандидатуре председателя Одесской ОГА. Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах, – спросил Зеленский.

Кандидатуры такие:

  • Андрей Андрейчиков, 41 год.

Имеет высшее образование по специальности Правоведение. В прошлом – руководитель ряда предприятий. С 2016 года – руководитель общественного союза Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов.

  • Татьяна Петракевич, 37 лет.

Психолог по образованию, слушательница Украинской школы политических студий. Общественная активистка, волонтер, предприниматель, основатель и директор одесской Открытой европейской школы.

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  • Ольга Квасницька, 44 года.

Юрист по образованию, пишет докторскую диссертацию. Мама четверых детей. Депутат Одесского горсовета. Имеет опыт управления компаниями. Сейчас преподает в Национальном университете Одесская юридическая академия и является председателем благотворительного фонда Французский бульвар.

  • Максим Куцый, 36 лет.

Высшее образование получил в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском секторе, пока – владелец и директор инвестиционной компании.

  • Максим Болдин, 44 года.

Кандидат юридических наук. Общественный деятель, депутат Одесского городского совета V созыва, в свое время возглавлял ее юридическое управление. Председатель Высшего ревизионной комиссии адвокатуры и управляющий партнер юридической фирмы.

К слову, 19 июля президент Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого и десять других послов.

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