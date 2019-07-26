Владимир Зеленский обнародовал список из пяти кандидатур на должность головы Одесской ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал перечень лиц, претендующих на место председателя Одесской ОГА.

– Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по кандидатуре председателя Одесской ОГА. Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах, – спросил Зеленский.

Кандидатуры такие:

Андрей Андрейчиков, 41 год.

Имеет высшее образование по специальности Правоведение. В прошлом – руководитель ряда предприятий. С 2016 года – руководитель общественного союза Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов.

Татьяна Петракевич, 37 лет.

Психолог по образованию, слушательница Украинской школы политических студий. Общественная активистка, волонтер, предприниматель, основатель и директор одесской Открытой европейской школы.

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Ольга Квасницька, 44 года.

Юрист по образованию, пишет докторскую диссертацию. Мама четверых детей. Депутат Одесского горсовета. Имеет опыт управления компаниями. Сейчас преподает в Национальном университете Одесская юридическая академия и является председателем благотворительного фонда Французский бульвар.

Максим Куцый, 36 лет.

Высшее образование получил в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском секторе, пока – владелец и директор инвестиционной компании.

Максим Болдин, 44 года.

Кандидат юридических наук. Общественный деятель, депутат Одесского городского совета V созыва, в свое время возглавлял ее юридическое управление. Председатель Высшего ревизионной комиссии адвокатуры и управляющий партнер юридической фирмы.

К слову, 19 июля президент Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого и десять других послов.