Володимир Зеленський оприлюднив список з п’яти кандидатур на посаду голови Одеської ОДА.
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив перелік осіб, які претендують на місце голови Одеської ОДА.
– Як і обіцяв, звертаюся до вас по пораду щодо кандидатури голови Одеської ОДА. Ми відібрали п’ятьох претендентів. Що скажете про цих осіб, – зазначив Зеленський.
Кандидатури такі:
- Андрій Андрейчиков, 41 рік.
Має вищу освіту за фахом Правознавство. У минулому – керівник низки підприємств. З 2016 року – керівник громадської спілки Українська асоціація вторинних металів та ресурсів.
- Тетяна Петракевич, 37 років.
Психолог за освітою, слухачка Української школи політичних студій. Громадська активістка, волонтерка, підприємець, засновниця та директор одеської Відкритої європейської школи.
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- Ольга Квасніцька, 44 роки.
Юрист за освітою, пише докторську дисертацію. Мама чотирьох дітей. Депутат Одеської міськради. Має досвід управління компаніями. Наразі викладає в Національному університеті Одеська юридична академія та є головою благодійного фонду Французький бульвар.
- Максим Куций, 36 років.
Вищу освіту здобув у Національній академії внутрішніх справ України. Підприємець, працював у банківському секторі, наразі – власник і директор інвестиційної компанії.
- Максим Болдін, 44 роки.
Кандидат юридичних наук. Громадський діяч, депутат Одеської міської ради V скликання, свого часу очолював її юридичне управління. Голова Вищої ревізійної комісії адвокатури та керуючий партнер юридичної фірми.
До слова, 19 липня президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Чалого і десятьох інших послів.