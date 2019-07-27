27 июля в Грузии стартуют военные учения Agile Spirit 2019, в которых берут участие украинские военные.

С 27 июля по 9 августа в Грузии будут проходить военные учения Agile Spirit 2019, в которых возьмут участие около 3 тыс. военных из 14 стран НАТО и партнеров Альянса, среди которых Украина.

Целями учений являются:

усиление обороноспособности Сил обороны Грузии;

укрепление безопасности в Черноморском регионе;

улучшение взаимодействия с подразделениями НАТО и партнерами Альянса;

развитие возможностей для многонационального, регионального и единого партнерства.

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Учения Agile Spirit будут проходить в Сенаке, Вазиани и на полигоне Орфоло в Ахалцихе.

Указанные военные учения проводятся в Грузии с 2011 года и станут уже девятыми.

К слову, украинские десантники приняли участие в военных учениях Saber guardian-2019, которые прошли в Румынии.

Источник: Минобороны Грузии