27 липня в Грузії стартують військові навчання Agile Spirit 2019, в яких беруть участь українські військові.

З 27 липня по 9 серпня в Грузії проходитимуть військові навчання Agile Spirit 2019, в яких візьмуть участь близько 3 тис. військових з 14 країн НАТО і партнерів Альянсу, серед яких Україна.

Цілями навчань є:

посилення обороноздатності Сил оборони Грузії;

зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні;

покращення взаємодії з підрозділами НАТО і партнерами Альянсу;

розвиток можливостей для багатонаціонального, регіонального та єдиного партнерства.

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Навчання Agile Spirit проходитимуть в Сенакі, в Вазіані і на полігоні Орфоло в Ахалціхе.

Зазначені військові навчання проводяться у Грузії з 2011 року і стануть вже дев’ятими.

До слова, українські десантники взяли участь у військових навчаннях Saber guardian-2019, які пройшли в Румунії.

Джерело: Міноборони Грузії