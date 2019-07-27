PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Agile Spirit 2019: у Грузії стартують навчання НАТО за участю України

27 липня в Грузії стартують військові навчання Agile Spirit 2019, в яких беруть участь українські військові.

Військовий

З 27 липня по 9 серпня в Грузії проходитимуть військові навчання Agile Spirit 2019, в яких візьмуть участь близько 3 тис. військових з 14 країн НАТО і партнерів Альянсу, серед яких Україна.

Цілями навчань є:

  • посилення обороноздатності Сил оборони Грузії;
  • зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні;
  • покращення взаємодії з підрозділами НАТО і партнерами Альянсу;
  • розвиток можливостей для багатонаціонального, регіонального та єдиного партнерства.

Читайте: Морський парад і провокація РФ. Як пройшли військові навчання Sea Breeze 2019

Навчання Agile Spirit проходитимуть в Сенакі, в Вазіані і на полігоні Орфоло в Ахалціхе.

Зазначені військові навчання проводяться у Грузії з 2011 року і стануть вже дев’ятими.

До слова, українські десантники взяли участь у військових навчаннях Saber guardian-2019, які пройшли в Румунії.

Джерело: Міноборони Грузії

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Грузії звільнили українку, яку звинувачують у торгівлі дітьми
Сі Бриз 2019: результати навчань і зміцнення ВМСУ
Морський парад і провокація РФ. Як пройшли військові навчання Sea Breeze 2019
Завершення Sea Breeze: українські та американські морпіхи відбили останню навчальну атаку
Морпіхи України та США спільно відбили атаку: Sea Breeze 2019 завершуються
Зачистити населений пункт від противника: на Рівненщині тривають спільні навчання з НАТО
Sea Breeze 2019: у Миколаєві відпрацьовували повітряні маневри
РФ проводить бойову підготовку в Чорному морі на тлі навчань НАТО
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка