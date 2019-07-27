27 липня в Грузії стартують військові навчання Agile Spirit 2019, в яких беруть участь українські військові.
З 27 липня по 9 серпня в Грузії проходитимуть військові навчання Agile Spirit 2019, в яких візьмуть участь близько 3 тис. військових з 14 країн НАТО і партнерів Альянсу, серед яких Україна.
Цілями навчань є:
- посилення обороноздатності Сил оборони Грузії;
- зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні;
- покращення взаємодії з підрозділами НАТО і партнерами Альянсу;
- розвиток можливостей для багатонаціонального, регіонального та єдиного партнерства.
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Навчання Agile Spirit проходитимуть в Сенакі, в Вазіані і на полігоні Орфоло в Ахалціхе.
Зазначені військові навчання проводяться у Грузії з 2011 року і стануть вже дев’ятими.
До слова, українські десантники взяли участь у військових навчаннях Saber guardian-2019, які пройшли в Румунії.
Джерело: Міноборони Грузії