В партии Слуга народа есть кандидаты на должности руководителей Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки.

Глава штаба партии Слуга народа Александр Корниенко назвал лиц, которые могут возглавить Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки.

По его словам, стать главой Министерства здравоохранения может Михаил Радуцкий, который является основателем сети частных клиник Борис. О других претендентах на должность Корниенко не слышал.

Министром образования и науки могут назначить Сергея Бабака, который разрабатывает законопроекты в сфере образования.

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Корниенко добавил, что реформы образования и медицины планируют продолжить.

– Большинство наших предложений по общеобразовательной школе раскрывают и совершенствуют реформу Новой украинской школы. Что касается здравоохранения, то открутить назад реформу будет тяжело, но ее надо тщательно проаудировать, – сказал глава штаба Слуги народа.

К слову, партия Голос может выдвинуть Святослава Вакарчука кандидатом на должность премьер-министра.