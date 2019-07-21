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Факты / Украина

Голос готов выдвинуть Вакарчука на должность премьер-министра

Партия Голос готова предложить кандидатуру Святослава Вакарчука на должность премьер-министра.

Святослав Вакарчук

На должность премьер-министра Украины партия Голос готова выдвинуть Святослава Вакарчука. Однако для этого необходимо дождаться, кто будет формировать новый Кабмин.

На премьер-министра готовы предлагать Вакарчука, но вопрос – кто будет формировать правительство. Давайте дождемся окончательных результатов и тогда будем вести конкретные разговоры, – сообщила глава избирательного штаба Голоса Юлия Клименко.

Она также отметила, что это не будет условием вхождения в коалицию.

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Юлия Клименко добавила, что с партией Слуга народа пока не было переговоров.

Мы не будем делить министерства в соответствии с партийными квотами. Мы хотим делегировать людей, экспертов по направлениям, которые у нас есть. Мы не будем настаивать на том, чтобы наш человек возглавлял министерство. Все будет зависеть, с одной стороны, от коалиционного соглашения, а с другой – мы не согласимся на политического министра без опыта и экспертизы в соответствующей сфере, – подытожила она.

Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал создание коалиции Слуги народа и Голоса.

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