У партії Слуга народу є кандидати на посади очільників Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки.

Глава штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко назвав осіб, які можуть очолити Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти і науки.

За його словами, стати очільником Міністерства охорони здоров’я може Михайло Радуцький, який є засновником мережі приватних клінік Борис. Про інших претендентів на посаду Корнієнко не чув.

Міністром освіти і науки можуть призначити Сергія Бабака, який розробляє законопроекти у сфері освіти.

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Корнієнко додав, що реформи освіти і медицини планують продовжити.

– Більшість наших пропозицій щодо загальноосвітньої школи розкривають і вдосконалюють реформу Нової української школи. Що стосується охорони здоров’я, то відкрутити назад реформу буде важко, але її треба ретельно проаудіювати, – сказав глава штабу Слуги народу.

До слова, партія Голос може висунути Святослава Вакарчука кандидатом на посаду прем’єр-міністра.