Сергей Бабак рассматривается на должность головы Министерства образования и науки. Что известно о кандидате – в материале Фактов ICTV.

27 июля глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что Министерство образования и науки может возглавить Сергей Бабак.

Биография Сергея Бабака

Сергей Бабак родился 31 июля 1978 года в Киеве.

Окончил экономические факультеты в Киевском национальном экономическом университете и в Университете Нейпира в Шотландия.

Также окончил юридический факультет Университета новейших технологий и Ужгородском национальном университете по специальности Психолог.

В 2002 году стал кандидатом экономических наук.

В 2016 году защитил докторскую диссертацию по специальности Компьютерные системы и компоненты и стал доктором технических наук.

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Работал заместителем Генерального секретаря Украинского национального комитета Международной торговой палаты, директором Департамента международного сотрудничества, проректором и советником ректора Университета новейших технологий.

Также был директором департамента по вопросам предпринимательства и привлечения инвестиций Украинского Союза промышленников и предпринимателей.

Опубликовал свыше 50 научных работ, среди них семь монографий и два учебника.

Бабак специализируется на вопросах реформы системы образования, внедрении научных инноваций и менеджменте высшего образования.

Также у него 20 лет научного и преподавательского стажа.

Мастер спорта по автомобильному спорту.

Именно Бабаку принадлежит высказывание о зарплате для учителей в $4 тыс. в месяц.

Напомним, Корниенко назвал Бабака кандидатом на должность министра образования, а основателя сети частных клиник Борис Михаила Радуцкого вероятным министром здравоохранения.