PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Вероятный министр образования: что известно о Сергее Бабаке

Сергей Бабак рассматривается на должность головы Министерства образования и науки. Что известно о кандидате – в материале Фактов ICTV.

Вероятный министр образования: что известно о Сергее Бабаке

27 июля глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что Министерство образования и науки может возглавить Сергей Бабак.

Биография Сергея Бабака

Сергей Бабак родился 31 июля 1978 года в Киеве.

Окончил экономические факультеты в Киевском национальном экономическом университете и в Университете Нейпира в Шотландия.

Также окончил юридический факультет Университета новейших технологий и Ужгородском национальном университете по специальности Психолог.

В 2002 году стал кандидатом экономических наук.

В 2016 году защитил докторскую диссертацию по специальности Компьютерные системы и компоненты и стал доктором технических наук.

ЧитайтеЗарплаты учителей с 2020 года вырастут на 20-70%

Работал заместителем Генерального секретаря Украинского национального комитета Международной торговой палаты, директором Департамента международного сотрудничества, проректором и советником ректора Университета новейших технологий.

Также был директором департамента по вопросам предпринимательства и привлечения инвестиций Украинского Союза промышленников и предпринимателей.

Опубликовал свыше 50 научных работ, среди них семь монографий и два учебника.

Бабак специализируется на вопросах реформы системы образования, внедрении научных инноваций и менеджменте высшего образования.

Также у него 20 лет научного и преподавательского стажа.

Мастер спорта по автомобильному спорту.

Именно Бабаку принадлежит высказывание о зарплате для учителей в $4 тыс. в месяц.

Напомним, Корниенко назвал Бабака кандидатом на должность министра образования, а основателя сети частных клиник Борис Михаила Радуцкого вероятным министром здравоохранения.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Минобразования назначило Сергея Горбачева образовательным омбудсменом
Сергей Бабак о будущем школы: учителя-фрилансеры и учебники-википедии
Юристы, экс-министры и профессора: кто входит в команду Зеленского
Метинвест инициирует создание стратегии развития профориентации вместе с Миноборазования и Минсоцполитики
Гриневич должна взять ответственность за финансирование детсадов Киева – Белоцерковец
Вступительная кампания 2019: топ-10 изменений для абитуриентов
Даже не обещаю. Гриневич о повышении зарплат учителям в 2019 году
Когда в школах появятся учебники – ответ Гриневич
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка