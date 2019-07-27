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Факти / Україна

Ймовірний міністр освіти: що відомо про Сергія Бабака

Сергій Бабак розглядається на посаду голови Міністерства освіти і науки. Що відомо про кандидата – у матеріалі Фактів ICTV.

Ймовірний міністр освіти: що відомо про Сергія Бабака

27 липня голова виборчого штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що Міністерство освіти і науки може очолити Сергій Бабак.

Біографія Сергія Бабака

Сергій Бабак народився 31 липня 1978 року в Києві.

Закінчив економічні факультети в Київському національному економічному університеті і в університеті Нейпіра у Шотландії.

Також закінчив юридичний факультет Університету новітніх технологій та Ужгородський національний університет за спеціальністю Психолог.

У 2002 році став кандидатом економічних наук.

У 2016 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю Комп’ютерні системи та компоненти і став доктором технічних наук.

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Працював заступником Генерального секретаря Українського національного комітету Міжнародної торгової палати, директором Департаменту міжнародного співробітництва, проректором і радником ректора Університету новітніх технологій.

Також був директором департаменту з питань підприємництва та залучення інвестицій Українського Союзу промисловців і підприємців.

Опублікував понад 50 наукових праць, серед них сім монографій і два підручники.

Бабак спеціалізується на питаннях реформи системи освіти, впровадженні наукових інновацій та менеджменті вищої освіти.

Також у нього 20 років наукового і викладацького стажу.

Майстер спорту з автомобільного спорту.

Саме Бабаку належить висловлювання про зарплату для вчителів у $4 тис. на місяць.

Нагадаємо, Корнієнко назвав Бабака кандидатом на посаду міністра освіти, а засновника мережі приватних клінік Борис Михайла Радуцького ймовірним міністром охорони здоров’я.

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