Похороны украинского спортсмена Романа Вирастюка пройдут 29 июля в Ивано-Франковске.
Похороны Романа Вирастюка пройдут 29 июля на центральном городском кладбище в Ивано-Франковске сразу после панихиды в манеже Колледжа физического воспитания. Начало в 11.00.
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Также прощание пройдет в Киеве 28 июля на НСК Олимпийский с 11.00 до 13.00.
Напомним, 27 июля директор Департамента олимпийского спорта Министерства молодежи и спорта Роман Вирастюк умер.
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