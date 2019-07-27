Украинский спортсмен Роман Вирастюк умер в возрасте 51 года. В соцсетях коллеги, друзья и звезды шоу-бизнеса выражают слова соболезнования.

Смерть Романа Вирастюка шокировала всех, кто его знал лично, и кто следил за его спортивной карьерой.

Вирастюк ушел из жизни в 51 год. Точная причина смерти пока неизвестна.

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Коллеги и друзья прощаются со спортсменом в соцсетях и говорят словам соболезнования родственникам.

Напомним, утром 27 июля стало известно, что директор Департамента олимпийского спорта Министерства молодежи и спорта Роман Вирастюк умер. 11 июля ему провели третью операцию на сердце. Она длилась около 20 часов.